Jobbtider är lika med förkylningstider

Nu när semestern är slut går vi mot förkylningstider. Foto: JESSICA GOW / TT

Att döma av alla de samtal som 1177 Vårdguiden får ta emot varje dag är vi svenskar som friskast precis nu, i slutet av sommaren just innan sommarledigheten är slut.

Sedan pekar kurvorna brant uppåt, åtminstone för de vanligaste förkylningssymtomen, som feber, snuva, nästäppa och hosta.

Samtalen, som analyseras av Folkhälsomyndigheten, bekräftar en gammal sanning. När vi möts igen på arbetsplatser och skolor skjuter förkylningarna i höjden.

Annons X

– Det är inte samtalen i sig vi analyserar, utan avidentifierade uppgifter om vilka symtom människor ringer för, förtydligar Pär Bjelkmar, hälsoinformatiker vid Folkhälsomyndigheten.

Vi går alltså mot förkylningstider och under hela hösten kommer antalet samtal för de mest typiska symtomen att öka, för att sedan avta igen under våren för att sedan sjunka ytterligare under sommaren.

– Jag är ingen epidemiolog, men det är ett ganska etablerat mönster. Att när vi börjar vistas inomhus och interagerar med fler personer, så tar smittspridningen fart, säger Pär Bjelkmar.

Anledningen är att när vi börjar vistas inomhus och interagerar med fler personer, ökar risken för att vi stöter på personer som har nya virusvarianter.

Namnet till trots har förkylning dock inte så mycket att göra med att vi blivit nedkylda, trots att smittspridningen tar fart när temperaturen sjunker. I stället anses luftfuktigheten ha en avgörande betydelse och ju lägre luftfuktighet, desto lättare blir det för de virus som orsakar förkylning att sprida sig och infektera luftvägarna.

Värt att komma ihåg i sammanhanget är att antibiotika inte hjälper vid vare sig förkylning, influensa eller någon annan sjukdom som orsakas av ett virus.