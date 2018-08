Jobbar 40 timmar i veckan – ändå hemlös och utan mat

Att ha ett heltidsjobb är ingen garanti för att ha råd med mat eller tak över huvudet i New York, USA:s näst dyraste stad efter San Fransisco. Förra året sov nästan 130 000 personer på härbärgen – 45 000 barn, enligt Coalition for the homeless som sammanställer statistik. Runt om i staden delar så kallade matbanker ut varor till människor som trots jobb har svårt att få ihop ekonomin. Bland hemlösa familjer uppskattas en tredjedel ha en inkomst.