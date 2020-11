Jobb försvinner – många nya att söka

Trots den risiga jobbmarknaden har Arbetsförmedlingen runt 10 000 arbeten i sin platsbank under kategorin "jobb just nu", där arbetsgivarna är måna om att hitta folk, och det fort. Antalet har också ökat under hösten.

Vårdpersonal har varit eftertraktad hela tiden, men nu har en ny grupp gått om, nämligen säljare, inköpare och marknadsföringspersonal.