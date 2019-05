Peter Jöback är en av de artister som uppträder på Mammagalan, som sänds på mors dag i Dplay och Kanal 5. Han ska framföra låten "How great it is" från sitt senaste album.

"Jag vill stödja Läkarmissionens arbete för att mammor runtom i världen ska få det bättre", säger Jöback i ett pressmeddelande.