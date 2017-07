”Jo, hyresreglering dämpar nyproduktionen”

Flerfamiljshus vid Barnängen på Södermalm i Stockholm. Foto: Hasse Holmberg/TT

SLUTREPLIK | BOSTADSKRISEN

I sin replik (SvD 14/7) påstår Peter Arnsten kategoriskt att hyresregleringen haft mycket litet eller ingen påverkan på prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter.

I stället påstår Arnsten att faktorer som aktualiserats i senare tid utgör orsakerna till prisutvecklingen på småhus och bostadsrätter: det sjunkande ränteläget, avskaffandet av fastighetsskatten, inflyttningen till storstadsregionerna och bankernas villighet att låna ut.

För mig framstår det som självklart att de faktorer som Arnsten nämner är en del av förklaringen till den dramatiska prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Det är också därför som jag gör det försiktiga antagandet i min debattartikel att bostadspriserna vore 25 procent lägre om bostadshyresmarknaden hade sluppit hyresregleringens destruktiva effekter. Detta att jämföra med att priserna för till exempel småhus i hela landet steg med 225 procent under tiden 2000–2013.

Arnstens reservationslösa tes att hyresregleringen inte haft någon påverkan på prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter är onekligen djärv – men inte särskilt väl underbyggd.

Några kortfattade reflektioner. Prisutvecklingen på dessa marknader tog fart redan i mitten av 1990-talet, en period då räntan var avsevärt mycket högre och fastighetsskatten en reell börda för många.

I Stockholm påbörjades redan under 1980-talet en utveckling, som vi senare kommit att se i andra tillväxtorter, nämligen omfattande ombildningar av privata hyresrätter till bostadsrätter och också minskad nyproduktion av privata hyresrätter, allt som en reaktion på prisregleringen på hyresmarknaden. Detta har lett till ett lägre utbud av bostäder.

Den faktiska tillgången av bostäder på en marknad avgörs dels av nyproduktionen, som årligen brukar motsvara 1 procent av det befintliga beståndet, dels av hur effektivt de redan byggda bostäderna nyttjas.

Hyresregleringen har medfört lägre nyproduktion av hyresrätter och en lägre rörlighet i hyresrättsbeståndet än vad som hade varit fallet på en fungerande marknad. Och hyresrätterna svarar för en tredjedel av den totala bostadsmarknaden i Sverige. Till detta ska sedan läggas att flyttskatten har haft en påtagligt negativ effekt på rörligheten på småhus- och bostadsrättsmarknaderna.

Det framstår som uppenbart för de flesta att detta självklart driver upp priserna på de bostäder som är till salu. För även om svensk bostadsmarknad inte alltid har många likheter med en väl fungerande marknad, så gäller fortfarande den ekonomiska grundprincipen: ett minskat utbud leder till högre priser, givet samma efterfrågan.

Som EU-kommissionen konstaterar i sin senaste makroekonomiska rapport från maj i år: ”The housing shortage is exacerbated by barriers hindering the efficient use of the existing housing stock. Sweden’s tightly regulated rental market creates lock-in and ‘insider/outsider’ effects, but no significant policy action has been taken to introduce more flexibility in setting rents. In the owner-occupancy market, relatively high capital gains taxes reduce homeowner mobility.”

EU och andra expertorgan har rätt. Och Peter Arnsten har helt enkelt fel.

Christer Jansson

tidigare vd för Fastighetsägarna Stockholm

Senior Advisor vid Nordic Public Affairs