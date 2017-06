JK Rowling tackar fansen för 20 år tillsammans

Joanne Kathleen Rowling föddes 1965 i Yate i England.

Den 26 juni 1997 debuterade hon med "Harry Potter och de vises sten". Tio år senare kom den sista boken om trollkarlen "Harry Potter och dödsrelikerna". Under arbetet med den första boken levde Rowling på socialbidrag med sin yngsta dotter Jessica i Edinburgh.

Förutom böckerna om Harry Potter samt de böcker som rör Harry Potters värld har Rowling skrivit en roman för vuxna, "Den tomma stolen". Hon skriver även kriminalserien "Cormoran Strike" under pseudonymen Robert Galbraith.

En rapport som CNN hänvisar till visar att flera barn ökat sin läskunnighet samt fått en större lust att läsa sen Harry Potter publicerades.

Brittiska imperieorden, franska Légion d'Honneur och H.C. Andersens litteraturpris är bara några utmärkelser hon mottagit.

Källa: Ne.se, The Telegraph, Rabén & Sjögren.