Tre tonårstjejer skriker i panik: ”Oh my god! Asså, hans shout out till oss, filmade du den?” En fjärde svarar att hon ska skicka filmen, samtidigt som hon rusar mot tunnelbanan, på väg att missa tiden. Några meter bort står ett till gäng tjejer som torkar tårar. Det är som att vara utanför Globen minuterna efter att Lady Gaga eller One Direction klivit av.

De har just sett en kort konsert med Jireel. Den tonåriga rapparen som inför Grammisgalan är inblandad i fyra (!) nomineringar och på P3 Guld utsågs till Årets artist.