Jinder inför operationen: "Hes hela tiden"

Fakta: Little Jinder

Josefine Jinder, född 1988, är kanske mest känd under sitt artistnamn Little Jinder. Hon skivdebuterade 2008 med "Polyhedron E.P", och hennes första svenskspråkiga album släpptes 2014.

Hon medverkade förra hösten i tv-programmet "Så mycket bättre" och var även en av programledarna i fjolårets "Musikhjälpen". I höst släpper Little Jinder sitt fjärde album.