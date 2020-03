Du och jag är alla delar av konstverket. Installationen skapas i realtid, och vi är lika bundna att dansa efter flöjtspelaren som de arma barnen som följde råttfångaren i Hameln. Allt vi tänker, säger och gör, är enligt plan. Även vi som ser att installationen pågår, och är medvetna att vi möjliggör framgången, kan inte ställa oss utanför. Det vet konstnären.

Det som hittills har hänt är att Jimmie Åkesson har åkt till gränsområdet mellan Turkiet och Grekland. Där samtalar han med migranter och flyktingar samt delar ut flygblad, med budskapet: ”Sweden is full. Don't come to us! We can't give you more money or provide any housing. Sorry about this message.” Signaturen lyder ”Svenska folket, Sverigedemokraterna”.