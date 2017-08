Ji Nilsson väljer bort scenen

Född: 1987.

Bor: Stockholm.

Familj: Mamma, pappa, syster, systerson och hunden Sickan.

Karriär: Började släppa låtar på strömningstjänsten Soundcloud för fyra år sedan. Släppte ep:n "Blue is the saddest colour" 2015. Hennes singel "Nothing" har drygt två och en halv miljon spelningar på Spotify i nuläget.

Aktuell: Släppte nyligen singeln "Proud", albumet "Scandinavian pain" kommer den 25 augusti.