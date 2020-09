Jessie Buckley – hög tid att du lär dig namnet

Alltför ofta får jag känslan av att svensk dramaproduktion främst består av olika mer eller mindre fantasilösa varianter av kriminaldrama. Det går givetvis inte avfärda en hel genre som rymmer såväl kvalitetsserier som dussinprodukter. Men när Kurt Wallander återigen dammas av har jag svårt att uppbåda någon entusiasm. Vad jag tycker om resultatet, serien ”Young Wallander”, kan ni läsa här längre ned.

Entusiastisk är jag däremot över den amerikanska filmregissören Charlie Kaufmans nya film. ”I’m thinking of ending things” är ett originellt drama där samtliga huvudpersoners identiteter tycks flytande. Kaufman är en av mina absoluta favoritregissörer: ”Adaptation” är perfekt (jag brukar tjata om Nicolas Cages storhet men gör det gärna igen), ”Synecdoche, New York” ett av många förbisett mästerverk.

”I’m thinking of ending things” går inte upp på bio, vilket Łukasz Żals (”Ida”, ”Cold war”) vackra foto definitivt hade förtjänat, utan får streamingpremiär i morgon. En given tv-höjdpunkt bland många andra. Mina tv-favoriter just nu hittar ni som vanlig här nedan.

Trevligt tittande!