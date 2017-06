Jeremy Corbyn stjärna på brittisk jättefestival

En festivalbesökare med en improviserad solhatt. Onsdagen bjöd på temperaturer över 30 grader. Foto: Grant Pollard/AP/TT

Besökarna på brittiska Glastonbury fick ett riktigt varmt mottagande när jättefestivalen slog upp portarna på onsdagen.

Med temperaturer över 30 grader sägs dagen ha varit den varmaste i festivalens historia. Samtidigt är säkerhetskontrollerna skärpta i år med långa köer som följd, och dussintals besökare fick vård efter att ha kollapsat i hettan, enligt NME.

Festivalen sålde slut redan i höstas och stoltserar i år med artister som Radiohead, Katy Perry, Ed Sheeran och Foo Fighters. Och Labourledaren Jeremy Corbyn.

Den 68-årige socialisten, som under senaste tiden nått närmast rockstjärnestatus bland många unga britter, kliver upp på festivalens största scen på lördag för att introducera hiphopduon Run the Jewels, skriver The Guardian.

Förra året hade Glastonbury 135 000 besökare.