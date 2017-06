Jens Lekman spelar på Bergmanveckan

Jens Lekman. Arkivbild. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Jens Lekman är klar för en konsert under Bergmanveckan på Fårö i sommar. Lekman släppte debutalbumet "When I said I wanted to be your dog" 2004 och senaste skivan "Life will se you now" kom tidigare i år.

Även Stevie Jackson, gitarrist i det skotska indiepopbandet Belle & Sebastian, och svenska musikern och poeten Mattias Alkberg spelar under veckan, som arrangeras 26 juni till 2 juli. Bland årets filmgäster finns skådespelaren och regissören Gunnel Lindblom, som arbetade med Ingmar Bergman i 20 år inom både teater och film. Gästar gör även Dramatenskådespelaren Börje Ahlstedt och den norske regissören Joachim Trier.