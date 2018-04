Jens Jonsson gör tv av Neuraths bok

Thrillerserien "Fartblinda" får premiär på C More någon gång under 2019 med Jens Jonsson som regissör, skriver Expressen. Jonsson har tidigare bland annat regisserat filmer som "Ping-pongkingen" och "Snabba cash – Livet deluxe" och avsnitt i tv-serier som "Grotesco". Manus skrivs av Jesper Harrie, Maria Karlsson och Jonas Bonnier.

Det var 2016 som det blev känt att ekonomijournalisten, författaren och numera SVT-profilen Carolina Neuraths skönlitterära debutroman "Fartblinda" skulle bli serie. Boken handlar om en ekonomijournalist vars stora avslöjande får enorma konsekvenser.