Jonathan kommer in i köket igen. Medan Jenny tittar till barnen sätter han fingret på sin hustrus framgångskoncept.

– Jenny har utsökt smak och vet hur man väljer ett team. Hon går sin egen väg och når ställen i universum dit jag inte är modig nog att gå, säger han.

Jag är ledsen att vi inte lyckades hålla ihop, vi syskon, men vi klarade inte det.

Beslutsamheten har tagit Baker dit hon är i dag, med egen hotellverksamhet och en rad välgörenhetsprojekt. Men vägen har inte varit spikrak. Utöver familjeslitningar har hon blivit lämnad vid altaret av en tilltänkt make. Och när designhotellet Lydmar Hotel – som då ingick i familjekoncernen – tvingades lägga ner efter att fastighetsägaren velat förvandla lokalerna till kontor, fick Jenny officiellt bära hundhuvudet. Tilltufsad lämnade hon Sverige för New York. 2008 köpte hon hotellet The Maidstone i East Hampton, en plats berömd för sina långa vita stränder och sitt klientel bestående av rika New York-bor.

Hon lät renovera om hotellet från grunden. c/o The Maidstone inreddes med idel skandinavisk design och rummen döptes efter skandinaviska storheter som Carl von Linné och Tove Jansson. I matsalen serverades västerbottenpaj och köttbullar. Det blev snabbt en succé, och är så än idag. Några av de återkommande gästerna är Bill och Hillary Clinton, Will Smith och Ben Affleck.

Jag frågar hur hon hittat tron på sig själv när omgivning uppenbarligen inte haft den.

Jenny svarar genom att referera till ett samtal mellan Hilary och Chelsea Clinton i podcasten Gutsy women. Hillary frågar Chelsea när hon fann sin inre röst, varpå Chelsea svarar: ”Jag har alltid haft den. Jag har varit på rätt väg hela mitt liv.”

Jenny Baker Ålder: 45 år. Bor: Beverly Hills, Los Angeles. Familj: Maken Jonathan Baker, regissör och filmproducent, döttrarna Sienna, 8, och Tribeca, 5, och Jonathans dotter Trease, 13. Gör: Hotellentreprenör och grundare av hotellet c/o The Maidstone. Jenny åker ofta till East Hampton, men sköter det annars på distans. Hon har flera välgörenhetsprojekt i LA på gång.

Foto: Sarah St Clair Renard