Det skulle kunna vara det sena 1800-talet – eller en postnukleär framtid. Vi ser folktomma öknar eller dunkla skogslandskap. Himlen är släckt på ljus under den oändliga natten med fullmånen som den sista glödlampan.

Jeff Olssons nya utställning på Galleri Magnus Karlsson skulle kunna vara en pastisch i bilder på romanerna "Blodets meridian", "Vägen" eller "Guds barn". Cormac McCarthy skulle direkt ha sett och förstått det. Han skulle ha gillat Olssons bilder. "No country for old men", det är det de kanske skulle ha pratat om. Eller om vad Tom Sawyer och Pippi Långstrump har gemensamt? Och varför konstnärens orakade lösdrivare målar sina naglar? Just detta skulle de nog ha bråkat om. Om de hade träffats, Cormac McCarthy och Jeff Olsson. Ordmakaren och bildmakaren i den så kallade "verkligheten".