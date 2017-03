Jeff Koons döms för plagiat

Jeff Koons ställde ut på Moderna museet i Stockholm 2014. "Michael Jackson and Bubbles" är inte det verk som anklagas för plagiat. Arkivbild. Foto: MAJA SUSLIN / TT

Jeff Koons skulptur "Naked" har av fransk domstol bedömts vara ett plagiat av ett av Baurets fotografier "Enfants" (barn) från 1975.

Museet har gjort sig skyldigt till upphovsrättsbrott för att ha publicerat bilder av "Naked" i böcker och andra publikationer som såldes under ett retrospektiv över Koons konst som ställdes ut på Pompidou mellan november 2014 och april 2015. Själva verket "Naked" ställdes inte ut under retrospektivet, eftersom det uppgavs ha skadats under en transport.

Koons bolag ska betala ytterligare 4 000 euro till familjen för att ha publicerat en bild av verket på Koons hemsida.

Domstolen fann att de små variationer mellan Koons porslinsskulptur och Baurets foto "inte hindrar någon att känna igen modellerna och posen" i "Enfants."

Koons har stämts för upphovsrättsbrott flera gånger tidigare, skriver Radio France Internationale.