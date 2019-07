Efter 50 år: Jeff Bridges gör tv-serie

Skådespelaren Jeff Bridges ska spela pensionerad CIA-agent i den kommande dramaserien "The old man". Det blir första gången på över 50 år som Bridges, känd från filmer som "The big Lebowski" och "True grit", har en återkommande roll i en tv-serie, skriver Deadline.

"The old man" är baserad på en roman av Thomas Perry och handlar om en sedan länge pensionerad agent som tvingas göra upp med sitt förflutna då någon försöker mörda honom. Serien produceras av tv-bolaget FX och är skriven av Jon Steinberg och Robert Levine, som ligger bakom piratserien "Black sails".