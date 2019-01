Jeff Bridges har hintat om en återkomst till rollen som The Dude från kultfilmen The Big Lebowski. Nu har internet – från Esquire till Vice – börjat spekulera i vilken form. Nyheten spreds när den amerikanska skådespelaren lade upp en video på sig själ som The Dude på Twitter med texten ""Kan inte leva i det förflutna. Håll utkik".

Samtidigt nämns den 3 februari – samma datum som amerikanska Superbowl. Nu försöker filmfanatiker gå till botten om återkomsten kommer ske i samband med finalmatchen i amerikansk fotboll – eller om vi faktiskt får se en The Dude i en uppföljare till The Big Lebowski.

Den klassiska filmen firade 20 årsjubileum i december. Något som ytterligare väckte liv i frågan om en The Big Lebowski 2.