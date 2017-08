Jeanne Moreau gav den nya franska filmvågen ett ansikte

Jeanne Moreau i Louis Malles ”Les amants” (De älskande) 1958.

En spjuveraktig tjej i bylsig tröja, rutig puffkeps och med – är det inte en mustasch på överläppen? – kapplöper med två killar genom en täckt gångbro. Ni kan ha sett bilden, en fulländad sinnebild av en era av film med föresats att omdefiniera konstarten.

Filmen heter ”Jules och Jim”. Oskar Werner var Jules, Jim spelades av Henri Serre, gångbron gick från Rue de Valmy över järnvägsspåren i Chareton-le-Pont (den är nu ombyggd och inte lika fin). Året var 1961, det var vår när de började och full sommar när de var klara.

”Från alla mina år som regissör stiger minnesbilderna fram från inspelningen av ’Jules och Jim’ som det mest lysande minnet. Allt tack vare Jeanne Moreau”, sade François Truffaut långt senare om kvinnan som var Catherine med mustaschen, och som vann kapplöpningen utan att de andra hade en chans, särskilt Henri Serre.

Stilen hade redan fått ett namn, la nouvelle vague, den nya vågen, och Moreau har ibland kallats dess drottning (så har även på god grund Anna Karina, på tveksammare Brigitte Bardot och, nog lämpligast, Agnès Varda). I alla fall var hon, Moreau, mycket glad för av att få göra film under denna period och sannerligen, efter drygt tio år av ofta tunna uppgifter (hon debuterade på duk redan 1949) var filmen plötsligt lika glad tillbaka.

Jeanne Moreau i François Truffauts ”Jules och Jim” 1962.

Ett pärlband roller rasslar till under perioden kring 1960: markisinnan de Merteuil i Roger Vadims moderniserade ”Farliga förbindelser” (1959), den tjusigt alienerade Lidia i Michelangelo Antonionis ”Natten” (1961), den sensuella titelrollen i Joseph Loseys ”Eva” (1962), Josef K:s förföriska granne fröken Burstner i Orson Welles ”Processen” (1962), casinovampen Jackie i Jacques Demys ”Änglabukten” (1963) samt ännu en sensuell titelroll i Luis Buñuels version av ”En kammarjungfrus dagbok” (1964).

För Louis Malle gjorde hon några av sina bästa filmer, varav en kan vara en av alla tiders bästa; ”Hiss till galgen” (1958) är en förkrossande kompakt thriller om passionerat otroskap, mordplaner som går fel, Paris om natten och cool musik av Miles Davis. Hon var kanske aldrig vackrare, och särskilt i svartvitt.

Sensuell är bevisligen ett nyckelord. Men agendan syns bedräglig. Inte olikt Harriet Andersson (de två var kära kollegor och vänner) tycktes hon locka med lite sexighet och någon timma senare släppa iväg en nyfrälst filmälskare. Moreaus ”Sommaren med Monika” var ”Älskarna” (1959, igen av Malle); publiken gick in för att få en glimt av europeisk hud, efteråt missade de inte en enda svensk eller fransk film, om de så handlade om Herr Döden själv, eller en dunkelt diffus fjolårstripp till Marienbad.

Jeanne Moreau med Max von Sydow i Wim Wenders ”Till världens ände” 1991.

Hollywood lockade mindre: Kirk Douglas ville ha Moreau i den kvinnliga huvudrollen i ”Spartacus”, men samtidigt ringde Antonioni och valet var lätt. Hennes engelska var annars utmärkt, mamma Kathleen var ju från Lancashire. För Welles gjorde hon fyra filmer, inklusive den fantastiska ”Falstaff” och den ännu ovisade ”The other side of the wind”. Genom åren hann hon även filma med Marguerite Duras, Elia Kazan, Rainer Werner Fassbinder, Theo Angelopoulos, Wim Wenders, Peter Handke, François Ozon, Tsai Ming-liang och Manoel De Oliveira. Med Ingmar Bergman ska hon ha haft en livlig brevväxling på 50-talet, följd av minst ett möte. Någon celluloid kom dessvärre inte ut ur det.

Orson Welles kallade henne minst en gång världens bästa skådespelerska. Jean Renoir tyckte samma och lät henne sjunga (vilket hon gjorde mycket fint) i ”Jean Renoirs lilla teater” (1970). En annan gång sjöng hon i Carnegie Hall ihop med Frank Sinatra. Hon skrev och regisserade ”Lumière” (1976), ”L’adolescent” (1979) och dokumentären ”Lilian Gish” (1983), där hon samtalar med den legendariska amerikanskan vars filmkarriär omspann åtta decennier, lika många som Jeanne Moreau själv. Ihop täcker de in över ett sekel och även hjärtpunkten i filmens innersta väsen.