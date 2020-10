Med en flodvåg av pladder. Det är så Jennie Dielemans första roman på över tio år börjar. Jag slås omkull av det där babblandet, måste ta mig upp och försöka orientera mig i terrängen: var är det jag har hamnat? Det är Stockholm, premiär för spelfilmen om Monica Zetterlunds liv, och jazztrummisen Sjon Kastelein har flugit in från Holland för att fira med sina gamla vänner. Hans dotter Saskia är där med honom, i denna sorliga inledning från röda mattan som snart övergår i familjemiddag. Det hejdlösa pratet, den interna familjejargongen fortsätter, och det är bara att försöka hänga med så gott man kan, trots att man inte ser skogen för alla träd.

Så småningom dämpas det speedade draget, och ”Det sista solot” får ett lugnare tempo och temperament. Men det ska dröja cirka femtio sidor innan romanens puls går ner så pass att den börjar bli läslig, och det är för lång tid. I en intervju i ”Babel” häromsistens pratade Klas Östergren om vikten han lägger vid de första femton sidorna av en roman, och jag tänker att ”Det sista solot” hade tjänat enormt på att Dielemans gjort just det. För, bit för bit utvecklas den här berättelsen om en syskonskara och deras omöjliga far, till en rätt fin roman.

När Sjon Kastelein befinner sig på turné i Stockholm i slutet av 1960-talet, möter han Eva och stannar i Sverige. De flyttar till Göteborg, Sjon friar men skjuter ideligen på bröllopet med allt märkligare ursäkter, eftersom han har lämnat hustru och en ofödd son i Holland. Uppdagandet blir deras första kris, men snart kommer både giftermål och äldsta dottern Saskia. De ska få ytterligare ett barn, Theo, tillsammans, innan Sjon drar vidare på nya äventyr; nya kvinnor, nya barn, nya tillflyktsorter.