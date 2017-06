Jazzpianisten Geri Allen död

Geri Allen. Pressbild. Foto: Rob Davidson

Den kända jazzpianisten Geri Allen har gått bort i sviterna av cancer. Allen avled på ett sjukhus i Philadelphia under tisdagen, skriver The New York Times.

Allen fick sitt genombrott under 80-talet. Som musiker, kompositör och lärare utövade hon stort inflytande på jazzen under tre decennier med sina komplexa rytmer och sin förmåga att kombinera vitt skilda jazzstilar, enligt The New York Times skribent.

Hon bildade ofta trio tillsammans med basisten Charlie Haden och trummisen Paul Motian och har också spelat med bland andra Tony Williams och Ron Carter från Miles Davis kvintett.

Geri Allen blev 60 år gammal.