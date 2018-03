John Coltrane spelade med Miles Davis grupp från 1955 till 1960. Det var ett stormigt förhållande och Coltrane både lämnade och sparkades ut ur gruppen vid flera tillfällen. Samarbetet mellan de lika viljestarka som högprofilerade musikgenierna resulterade i alla fall i tre album, "Round about midnight" (1957), "Milestones (1958) och "Kind of blue" (1959). Det sistnämnda är ett av de bäst säljande och mest respekterade albumen i jazzhistorien, ett tidigt exempel på modal jazz vars inflytande sträckt sig långt utanför jazzens domäner.

Miles Davis-arkivarierna på Columbia, det skivbolag som Miles spelade in flest album för, har nu letat rätt på och putsat till liveinspelningar från den sista turné som Miles och Coltrane gjorde, 21 mars till 10 april 1960. Kvintetten, med pianisten Wynton Kelly, basisten Paul Chambers och trummisen Jimmy Cobb, reste runt i Europa som del av Norman Grantz turnépaket "Jazz at The Philharmonic". Förutom Miles Davis kvintett fick den europeiska publiken möta Oscar Peterson och Stan Getz med grupper, onekligen ett tungt paket sett ur ett jazzhistoriskt perspektiv.