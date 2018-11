Denna understreckare publicerades ursprungligen den 15 augusti 1925 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Denna artikel innehåller ordval som numera uppfattas som stötande, men som vid tiden för artikelns publicering var en del av det etablerade språkbruket och ännu inte hade samma laddning och associationer som idag. Vi har valt att återpublicera texten i ursprunglig form som ett historiskt tidsdokument.

Artikelförfattaren Moses Pergament var tonsättare och musikkritiker i SvD.

Näst världskriget och bolsjevismen anges på en del håll jazzen vara den värsta av alla de plågor det föregående decenniet medförde. Det nya brukar sällan välkomnas med oförbehållsam hjärtlighet över lag, vare sig det gäller konst, politik, nöjen eller annat. Men sällskapsdansen har dock aldrig förut under sina skiftande historiska former lyckats väcka en så hätsk antipati som jazzen. Det betyder föga att hänvisa till de millioner och åter millioner, vilka dagligen med sprattlande iver kasta sig in i den negermärkta rytmens virvlar. Kunde man blott sammanföra alla jazzens fiender, blev det förvisso en här, så förkrossande stor, att t.o.m. den mest fashionabla jättejazzbana skulle darra i sina spegelblanka parkettskivor. Lägger man därtill att pressen ofta står till opponenternas tjänst med sin giftigaste trycksvärta, då förstår man lätt varför jazzen fått denna doft av giftblomma. Men eftersom t.o.m. detta veto från högre instans endast haft samma verkan som förbudet i Edens lustgård, vore det kanske skäl att ta reda på om den njutna frukten gjort de dansande syndarna seende – och följaktligen medvetna om sin skam. Men först kommer turen till motståndarna, jazzförbudsivrarna. Det borde vara mindre farligt att lyfta deras bevekelsegrunder i dagen än det var för Adam att lista ut hemligheten med Kunskapens träd.

Det finns tre slag av jazzhatare. De som hata jazzmusiken, de som hata själva dansen och de slutligen som hata både det ena och det andra. Visserligen finns det ännu en fjärde sort: de som vid första tillfälle med välbehag både jazza och gnola de synkopfriska melodierna, men annars – för den förment goda tonens skull – jama och gnälla över kulturens förfall. Men dessa lättsinniga, vilka spela indignerade utan att känna den sanna förtrytelsens patos, förtjäna ingen uppmärksamhet.

Frågar man nu, varför en del människor förakta jazzen som dans, då lyder svaret: emedan de anse den ful, ovärdig och t.o.m. osedlig.

Vad fulheten beträffar må erkännas, att jazzen icke avslöjat några som helst plastiska skönhetsvärden. Sedda mot bakgrunden av den moderna konstdansen verka jazzrörelserna bedrövligt enahanda. Icke blott emedan de sakna bostonvalsens och tangons linjefantasi. Även i sin dynamik äro de ganska vanlottade på levande kraft. (Möjligen med undantag för ihärdigheten i muskelfunktionen). Jämför man jazzen med någon av det föregående seklets livligare danser, t.ex. mazurkan eller wienervalsen, då förvånas man över den golvbundenhet som utmärker den rörliga amerikanska exportvaran. För den förnäme jazzdansaren gäller som första regel att icke lyfta benen högre än en, högst två tum ifrån golvet. Denna relativa stelbenthet utgör en av jazzens inre motsägelser. Ty skulle man döma enbart efter musiken borde jazzen äga den rikaste omväxling på arm- och benrörelser. Att detta icke är fallet har sin förklaring däri, att denna dans undergått en väsentlig modifiering. Ursprungligen ett arv från negrernas "step", sådan man såg den på cirkusarenan eller kabaretestraden, har jazzen småningom förvandlats i överensstämmelse med kulturmänniskans krav på värdighet och måtta. Den smak som i början förledde det danslystna Europa att vicka med höfterna och rycka på axlarna har till sist fått ge vika för högre estetiska synpunkter. Beskyllningen för osedlighet står i ett visst sammanhang härmed. Det kan nämligen icke förnekas att de tidigare formerna för jazzandet gingo stick i stäv mot vedertagna moralföreställningar. En väluppfostrad flicka, som med ovannämnda manér trotsade don klädsamma blygsamhetens lagar, ansågs mer eller mindre komprometterad. Att hon i verkligheten kunde vara lika oskuldsfull antingen hon jazzade eller ej, det ville de flesta icke sätta tro till. Men som sagt: nu ha formerna för jazzandet blivit till den grad hovsamma, att ingen borde kunna finna något opassande i själva dansen. De som fortfarande vidhålla sin gamla åsikt äro antingen för tröga att bilda sig en ny, eller också sitta de hårt inklämda i en gången tids villfarelser.

Avskyn för jazzen som dans kan alltså sägas vara både berättigad och oberättigad. Det ena från estetisk synpunkt, det andra från moralisk.

Betydligt intressantare är emellertid det talrika parti, som hatar jazzen av musikaliska skäl. Granskar man angreppen noga, så visar det sig att dessa nästan uteslutande rikta sig mot den bullrande instrumentationen. Det egentliga musikaliska innehållet kritiseras ytterst sällan. Det är ju också betydligt lättare att bli upprörd över grytlocksskrällar och saxofonhylanden än att uppskatta instrumentatorns humoristiska och ofta bländande konst. I synnerhet om det existerar en oöverskådlig mängd medelmåttiga jazzbands, både hemma och ute, hos vilka larminstrumenten blivit anförtrodda åt musiker med dålig smak. I stället för att låta jazzensemblens skiftande klangverkningar komma till sin fulla rätt överrösta dessa musiker med sitt larm i tid och otid den övriga musiken. De ha tyvärr fritt spelrum, ty hittills har behandlingen av slagverket berott på den beträffande musikerns rytmiska och instrumentala fantasi. Improvisationen har över huvud taget spelat en väsentlig roll i den moderna dansmusiken, främst i rytmiskt avseende. Men där negermusikanten även i sina vildaste ögonblick av instinkt åstadkommer underbara rytmiska effekter, där blottar i regel den vite trumslagar-improvisatören en besvärande klumpighet. Där den senare – för att ge en grafisk bild – endast ser en likbent triangel, där har negern redan hunnit uppfatta både triangeln och en i den inskriven femhörning. Detta härdeler sig därav, att den europeiska konstmusiken icke nämnvärt utvecklat utövarens sinne för rytmik. Mot tiotusen som med förtjusning fingra på Mozart och Beethoven svara tusen som med samma glädje spela Haydn och Bach. En verkligt god Chopinspelare är sällsynt. Wagnermusikens rytmiska likformighet står i tänkbart största kontrast till dess själiska expansion. Och fastän konstmusiken i alla tider befruktats av dansmusiken, står den förra i rytmiskt hänseende betydligt efter de ursprungliga folkdanserna hos olika nationer. En svensk bondspelman, en rysk balalaikaspelare, ungerska, spanska och andra musikanter förråda i allmänhet ett starkare sinne för rytmik än de verkliga musikerna i respektive länder. Mellan folkdansen och yrkesspelmännen har en befrämjande växelverkan ägt rum. Improvisationslusten på ömse håll är emellertid starkare ju längre ned på kulturskalan vi befinna oss. Starkast hos negrerna.

Denna artikel var införd i SvD den 15 augusti 1925.

Bland alla de folkslag som invandrat till Amerika, voro negerslavarna utan tvivel de minst civiliserade. Deras musikalitet yttrade sig i sentimentala religiösa sånger, de s.k. Negro Spirituals (samlade och utgivna av Burleigh) samt i Ragtime, den profana dansmusiken. Redan hos negrerna själva grepo dessa motsatta element tidigt in i varandra. Och när slutligen deras dansmusik antog så pass bestämda former som t.ex. i "Cakewalk", då var tiden inne för de vita att tillägna sig dessa sprittande rytmer och egenartade melodiska vändningar. Under en kort följd av år uppstodo sålunda alla dessa foxtrots, onesteps, twosteps, blues och shimmys, vilka sammanfattats under det gemensamma namnet: jazz. Det var mest bearbetningar av negermusik, och i början bestod orkestern av tillfälligt kombinerade negermusikanter, de s.k. Ragtime-Bands, senare Jazz-Bands. Besättningen var i regel följande: piano, violin, cornet-à-pistons, klarinett, basun, banjo och slagverk. Slagverket ("Traps") var det dominerande. "Negern som skötte alla dessa trummor, bäcken, klockor, trälådor, sandpapper etc. var en demon med över- och underjordiska egenskaper", säger César Saerchinger (London) i det nummer av Musikblätter des Anbruch, vilket uteslutande ägnats åt jazzen. "Det var oerhört", fortsätter Saerchinger, "vilka invecklade groteska rytmer han frambragte och hur han ändå alltid var ryggraden i det hela. Samma improvisatoriska karaktär ägde blåsarnas prestationer, fastän på det kontrapunktiska gebitet. Helt oförmedlat avbröt klarinettisten eller kornettisten sin melodi för att roa sig med lustiga kadenser eller extravaganta skälmstycken, dock utan att frångå det rytmiska schemat. Blecket spelade aldrig öppet, utan alltid med dämpare, så att det lät som ett bräkande, och klarinetten använde mest ett högt, tidigare obrukat register. Basunernas glissando (på tyska: "Schmieren") var redan regelrätt praxis. Endast violinen höll sig till melodien, och pianot gav det harmoniska och rytmiska underlaget. Totalfärgen var för det mesta oangenäm, men ny, barbarisk och ändå full av tjusning."

Sedan dess har jazzorkestern utökats betydligt. Dess mest karaktäristiska instrument är saxofonen, en skapelse av instrumentmakaren Adolph Sax, densamme som uppfunnit basklarinetten. Slagverket har kompletterats med bl.a. de amerikanska Deagan-Xylofons och Marimbas, ursprungligen afrikanska, asiatiska och sydamerikanska instrument. Saxofonerna ha redan tidigare, ehuru sparsamt, varit i bruk hos militärkapellen, och av slagverket ha både xylofonen och andra instrument redan funnit vägen till symfoniorkestern. Jazzinstrumentationen har förfinats och utvecklats till en konst, som genom sin rikedom på absolut nya klangverkningar och rytmiska finesser varit av stor betydelse för den yngsta generationen av skapande musiker. Lika mycket för en Strawinsky som för Prokofiew, Milhaud, Percy, Grainger, Erik Satie, George Aurie m.fl. Men det är icke allenast instrumentationens förfining som kännetecknar den nya jazzen. (Att man trots allt ännu får höra fullkomligt onjutbar jazzmusik är visserligen ett faktum Men även vid sidan av Straussvalserna har det alltid funnits onjutbara andra valser!) Även i kompositionstekniskt hänseende har jazzen en hel del intressanta noment att uppvisa. Det finns en musikskola i Newyork, The Winn School of Popular Music, som utgivit tre teoretiska arbeten av säreget slag: 1) How to play popular music, 2) How to play Rag-Time, 3) How to play Jazz and Blues. I de bägge senare lämnas en ingående redogörelse såväl för jazzmusikens satsbildning som för alla dess improvisatoriska moment. Det är icke min avsikt att här närmare ingå på jazzens formella och dekorativa halt. Det räcker med att ha fastställt den livliga uppmärksamhet som av betydande musikpersonligheter ägnats denna moderna dans. I dag står Paul Whitemans "konsertorkester" – icke längre jazzband! – som ett talande eller om man så vill spelande bevis på genrens förfining. Nämnda orkester (23 man med 36 instrument) har konserterat på kontinenten i snart två år. Behandlingen av slagverket är här till den grad diskret, att musiken knappast skulle förlora något på att "Traps" helt uteslöts.

Denna korta utblick över jazzens domäner medför nog ingen frontförändring hos "jazzhatarna av musikaliska skäl". Det avsågs icke heller. Jazzens vara eller icke vara avgöres oberoende därav. Liksom varje annan sak har även den sin tid. Och även om jazzen f.n. kan sägas stå högre än någonsin tidigare under sin relativt korta levnad, så bär den redan nu inom sig förgängelsens frö. Det är bristen på nyskapande melodisk fantasi som gör sig allt mera kännbar. Utvägen att "låna" populära melodier av kända mästare inom konstmusiken – något som Whitemans arrangör, Ferdie Grofé, kallar "Flavoring a selection with borrowed themes" – är liktydig med hemlig bankruttförklaring. Ännu så länge hjälper arrangörernas instrumenteringskonst jazzen att bevara skenet av oförminskad vitalitet. Men kommer icke en jazzens Johan Strauss snart, då kan opinionen lugnt frigöra sin energi för nya uppgifter. Ty jazzen kommer då att självdö – men! blott för att uppstå i en ny och nästan till oigenkännlighet förädlad form: som grundelement i en nationell amerikansk tonkonst. Det är vad de amerikanska kompositörerna av i dag arbeta på. Men det är ett stort kapitel för sig.

Och nu till jazzdansaren!

Vad är det han tjusas av? En barnslig fråga! En av dem, som de sju vise stå svarslösa inför. Men den icke vise kan utan fara för sitt anseende våga en förklaring. Den moderna dansen har i motsats till äldre danser några pas, som dansaren har rätt att kombinera och variera efter behag. Ingen behöver längre slaviskt följa ett bestämt schema. Den musikaliske dansaren njuter av denna rytmiska frigjordhet: han kan och får dansa mot rytmen, antingen det gäller boston eller jazz. I valsen tar han lugnt sina två steg mot melodiens tre fjärdedelar. I jazzen sköter t.o.m. musiken själv om att man dansar mot rytmen. (Den lättnad detta innebär för den omusikaliske är uppenbar). Det är de omtalade negersynkoperna som helt oväntat skjuta nya skott på den rytmiska enhet dansaren följer. Då det i allmänhet är omöjligt att i själva dansstegen inkomponera dessa synkoper, måste dansaren följa antingen fjärdedelen eller åttondelen (de värden med vilka de vanliga jazzstegen sammanfalla). Men nu utgör just synkopen jazzens kraftigaste pulsslag. Dansaren befinner sig därför i nästan ständig rytmisk konflikt med denna dansmusik. Han får en känsla av relativ självständighet i sitt förhållande till melodiens nycker. Men å andra sidan eggar synkopen hans fantasi och låter honom förnimma tjusningen i en ouppnådd (av konvenanshänsyn förbjuden) rörlighet. Han tänker kanske med vemod på kabaretnegern, som i sin primitiva lössläppthet icke blott följer melodiens rytmiska kontur – där må sedan förekomma hur många halsbrytande synkoper som helst – utan med den ohämmade kroppens rörelsefantasi t.o.m. improviserar nya rörelser. Ty behovet att någon gång (eller oftare) "slå sig lös" har ännu ej kuvats av den europeiska kulturförnämiteten. För en människa med sunt omdöme (och lämplig figur) innebär lusten att ta sig en sväng ingenting förnedrande. Den är ganska intimt förbunden med varje stegring av lyckokänslan. Man behöver t.ex. blott tänka på de spontana rörelserna vid ett oväntat glädjebudskap.

Dansen föder leende och skratt. Zarathustra dansar. Mozart och Beethoven dansa. Napoleon, kejsaren, dansar. Nu invänder någon att det här alls icke varit fråga om dansen i allmänhet utan om det tjugonde seklets förirring, jazzen. Därpå svaras: jazzen dansas av millioner icke för jazzens skull utan för dansens.

Moses Pergament Moses Pergament (1893–1977) var tonsättare och musikkritiker i Svenska Dagbladet 1923–37.