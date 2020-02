I mitten av februari meddelades det att Lyle Mays gått bort. Den amerikanska pianisten och kompositören utgjorde en viktig del av Pat Metheny Group redan när den i Norge inspelade debuten släpptes 1978. Och fortsatte så att vara under alla år fram till och med 2005 års "The way up", en tredelad svit som på ett bländade sätt inkorporerade Steve Reich-skolans minimalism med den impressionistiska fusionjazzen.

Lyle Mays var medkompositör såväl till sviten som merparten av gruppens andra låtar. Inte till "Last train home" dock, en låt som är så nära en jazz-hit som det går att komma. Däremot var han med om att skriva en annan av gruppens mest älskade låtar, den utsökt suggestiva och lätt sambajazziga "Are you going with me?", från 1982 års "Offramp".