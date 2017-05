Jättemuseum för leksaker öppnas i Stockholm

Över 40 000 leksaker ska flyttas till Skeppsholmen från Tidö slott söder om Västerås i Västmanland. Arkivbild. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

I Bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm byggs nu ett museum för en leksakssamling på över 40 000 föremål, skriver Dagens Nyheter. Museet är planerat att öppna i september och ska heta Bergrummet – Tidö collection of toys and comics. Bakom projektet står David von Schinkel som flyttar sin pappas leksakssamling från Tidö slott i Västmanland till Stockholm. Leksakerna är från 1600-talet och framåt och samlingen har byggts upp under 60 års tid.