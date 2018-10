Efter Cirkus i Stockholm, och spelningar i Malmö, Oslo och på Way Out West i Göteborg, ger ensemblen 14 föreställningar i städer som Vara, Örebro, och Västerås. Därefter Harlem i New York.

Jason Diakité, före och efter sin turné mest lycklig hemmapappa i Stockholm, har översatt några scener och reser över med dem i mitten av november.