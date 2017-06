Järnring kring stjärnornas Manchesterhyllning

Cirka 50 000 besökare väntas samlas för att se Ariana Grande och flera världsstjärnor under kvällen. Foto: Danny Lawson

Konserten "One love Manchester" väntas samla omkring 50 000 besökare på cricketarenan Old Trafford. 14 200 biljetter lades åt sidan åt de fans som närvarade på den drabbade konserten i maj. Resterande biljetter sålde slut på sex minuter när de släpptes i torsdags, skriver Manchester Evening News.

Under kvällen äger även en fotbollsmatch rum i närheten och sammanlagt väntas 130 000 personer vistas i området.

Säkerheten kring evenemangen beskrivs som en "järnring" i brittisk press. I ett uttalande på Twitter skriver Manchesterpolisen att ett "betydande antal" beväpnade och obeväpnade poliser har kallats in från hela landet för att övervaka arenan samt gator och kollektivtrafik däromkring. Man uppmanar också besökare att vara vaksamma.

Konserten sker samtidigt som Storbritannien skakas av ett nytt dåd. Under lördagsnatten dödades nio personer, varav tre gärningsmän, i en koordinerad attack i centrala London.

Ariana Grande kommenterar händelsen på Twitter. "Ber för London", skriver hon, följt av ett hjärta.

Konsertkvällen samlar, förutom Grande, Justin Bieber, Coldplay, Pharrell Williams, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher, Niall Horan, Robbie Williams, Little Mix, Black Eyed Peas och Marcus Mumford.

Även Take That deltar. Popgruppen skulle ha gett tre konserter på Manchester Arena dagarna efter dådet, men de ställdes in.

Pengarna som spelas in går till offren och deras familjer genom Röda Korsets "We Love Manchester emergency fund".

I Sverige sänds konserten av SVT, på SVT Play och på Barnkanalen/SVT24. Den kommer även att visas på Twitter samt på Grandes Youtubekanal och Facebooksida.

22 människor – bland dem sju barn – dödades i självmordsattacken på Manchester Arena och över 100 skadades.