Den koreansk-amerikanska författaren Min Jin Lees roman ”Pachinko” hyllas runt om i världen, men har omgetts med tystnad i Japan. Denna smärtsamma släktkrönika, som spänner över åttio år, skildrar den brutala japanska ockupationen av Korea och de mänskliga tragedier den orsakade – och än idag orsakar. Den fokuserar på den bofasta, koreanska minoriteten i Japan, dryga miljonen ”zainichi korean”.

Berättelsen om släkten Baek tar sin början under tidigt 1900-tal i ett Korea under japansk överhöghet. Den unga Yangjin gifts bort med den harmynte milde Hoonie. Paret får många barn men bara dottern Sunya överlever till vuxen ålder. Det är Sunya som är berättelsens nav, denna motsägelsefulla kvinna som under berättelsens gång utvecklas från oskuldsfull tonåring till en tuff matriark.