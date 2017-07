I år är det 200 år sedan Jane Austen gick bort. Trots det minutiösa utforskande som ägnats hennes person och författarskap förblir hon en gåtfull och undflyende författare. Kanske är det just därför hon aldrig upphör att fascinera.

Jane Austen. Foto: IBL

Tidigt på morgonen den 18 juli 1817 drog Jane Austen sitt sista andetag i ett rum i Winchester. De sista timmarna hade hon sjunkit djupare in i medvetslöshet med huvudet vilande mot en kudde i systern Cassandras knä. Två dagar senare skriver Cassandra ett brev till brorsdottern Fanny Knight och berättar: ”Hon kände att hon var på väg att dö ungefär en halvtimme innan hon blev lugn och till synes medvetslös. Det var en halvtimme när hon kämpade, stackars varelse! Hon kunde inte beskriva på vilket sätt hon plågades, men klagade inte över någon särskild smärta. När jag frågade henne om det var något hon ville ha, svarade hon att hon endast önskade sig döden och några av de ord hon sade var ’Gud giv mig tålamod, be för mig, åh, be för mig’.”

Jane Austen lämnade jordelivet ungefär som hon hade levat, i stillhet och med den människa hon älskade högst vid sin sida. Att hennes död 200 år senare skulle bli föremål för världsvid uppmärksamhet kunde ingen av hennes efterlevande föreställa sig. Deras sorg handlade förstås om att ha förlorat en älskad syster, inte en författare vars död berövade världen fler böcker av hennes hand.

Helt obemärkt hade Jane Austen dock inte levt de sista åren. Efter debuten 1811 med ”Förnuft och känsla” hade hennes namn sakta blivit känt för delar av den litteraturintresserade allmänheten, trots att de fyra böcker som utkom under hennes livstid publicerades anonymt. Även ”Northanger Abbey” och ”Persuasion”, som utgavs tillsammans i en volym efter hennes död, fick klara sig utan författarnamn. ”By the author of ’Pride and Prejudice’, ’Mansfield Park’” står det på titelbladet, trots att det då inte längre var någon hemlighet att den yngsta dottern i familjen Austen skrev romaner.

Den postuma volymen innehöll även en kort biografisk text över författaren, skriven av brodern Henry. Han var den av bröderna som stod Jane närmast och han var också den som på olika sätt hjälpt henne i kontakterna med förläggare. Redan 1803, när Jane Austen bodde i Bath, hade Henrys advokat bistått med försäljningen av manuskriptet till romanen ”Susan” (föregångaren till ”Northanger Abbey”) till förläggaren Benjamin Crosby.

Den senare betalade 10 pund för rättigheterna och lovade snabb publicering, men månaderna blev till år och någon bok syntes inte till. Hela sex år senare var tålamodet dock slut och Jane Austen skrev ett mycket skarpt brev till förläggaren under namnet mrs Ashton Dennis. Hon undertecknade brevet med initialerna och det är sannolikt inte någon slump att brevet avslutas ”MAD.—” Men förläggaren hänvisade endast till föreliggande avtal och lät manuskriptet ligga orört. Det blev kvar i Benjamin Crosbys ägo till dess att Henry och Cassandra köpte loss det efter systerns död.

När ”Förnuft och känsla” blivit antagen för utgivning (på författarens egen bekostnad) av förläggaren Thomas Egerton någon gång under vintern 1810–1811 var det i Henrys hem i London hon bodde när det var dags att läsa korrektur. Trots att vistelsen i London var full av diverse nöjen och tillställningar är det rimligt att anta att boken var det som allra mest upptog hennes tankar: ”Jag kan lika lite glömma den som en mor kan glömma sitt diande barn”, skriver hon till Cassandra.

”Förnuft och känsla” blev en framgång både hos kritiker och publik, och när det var dags för ”Stolthet och fördom” behövde Jane Austen inte publicera på egen bekostnad – Thomas Egerton betalade 110 pund för rättigheterna. När den utkom i januari 1813 var Jane Austen redan i full gång med ”Mansfield Park”. I breven ser man spår av skrivprocessen: hon ber Cassandra om hjälp med att ta reda på vissa detaljer om ett landskap, resonerar kring den exakta processen vid prästvigningar och konstaterar att Gibraltar inte har något kommendörspalats, vilket föranleder ändringen till ”guvernörspalatset” i stället.

Vid det här laget hade det så sakta börjat bli känt vem som låg bakom de två populära romanerna. Den huvudsakliga anledningen till detta var Henry, som trots systerns önskan om anonymitet ofta var oförmögen att bevara hemligheten. Sommaren 1813 skrev Jane till brodern Frank för att be om lov att använda några av namnen på hans tidigare skepp i boken. Han gav med glädje sitt tillstånd, men varnade samtidigt för att det skulle göra det lättare för den läsande omgivningen att lägga ihop ett plus ett. Svaret till Frank är en blandning av kärleksfullt överseende och resignation:

”Mina varmaste tack för ditt vänliga samtycke till min önskan och för den godsinta vink som sedan följde. Jag har redan tänkt på vad det skulle kunna innebära, men om sanningen skall fram har hemligheten nu spridit sig så pass mycket att den knappt ens kan sägas vara skuggan av en hemlighet, och jag tror att när den tredje kommer ut tänker jag inte ens försöka skydda den med några lögner. Jag ser hellre att den förser mig med pengar än omger mig med gåtfullhet. Folk skall få betala för sin vetskap, om jag får välja. Henry hörde att S. och F. prisas högt i Skottland, av lady Robert Kerr och en annan dam och vad gör han då, i all sin broderliga fåfänga och kärlek, om inte genast berättar för dem vem som har skrivit den! Har det en gång väl sagts — man vet hur det sprider sig! — och han, den kära varelsen, har sagt det mycket mer än en gång. Jag vet att allt beror på hans tillgivenhet och aktning — men låt mig också ännu en gång säga till dig och Mary hur mycket högre jag håller den godhet i frågan som ni har visat, genom att efterkomma min önskan. Jag försöker härda mig själv. När allt kommer omkring är det på alla vis en bagatell, jämfört med det som verkligen är viktigt vad ens tid här på jorden beträffar.”

”Mansfield Park” utkom i maj 1814, men Thomas Egerton tyckte sannolikt, liksom Jane Austen själv, att den inte var lika underhållande som ”Stolthet och fördom” och ville inte betala några pengar för rättigheterna. Publiceringen skedde återigen på författarens bekostnad, och trots att den första upplagan sålde slut på mindre än ett halvår, var Egerton inte intresserad av att ge ut någon ny när Jane och Henry förhandlade med honom i november samma år.

Sannolikt var det detta som föranledde att Austen valde en ny förläggare till sin nästa roman. Någon gång under 1815 hade manuskriptet till ”Emma” hamnat hos John Murray och hans firma. Murray erbjöd 450 pund för romanen, men ville ha rättigheterna till ”Förnuft och känsla” och ”Stolthet och fördom” på köpet. Austen insåg dock rättigheternas värde och förhandlingarna slutade med att Murray gav ut ”Emma” och en andra upplaga av ”Mansfield Park” på författarens bekostnad.

Att anonymiteten mer hade blivit en formsak blev tydligt när Austen drabbades av kunglig uppmärksamhet. Drabbades måste sägas vara det rätta ordet, eftersom uppmärksamheten kom från prinsregenten, som några år senare skulle bli kung George IV. Han var inte särskilt populär, och Austen avskydde honom. Han var dock en stor beundrare av hennes romaner och när det kom till prinsregentens kännedom att författaren befann sig i London inbjöds hon att besöka biblioteket i hans hem Carlton House, och träffa hans bibliotekarie James Stanier Clarke. Prinsregenten gav också sitt nådiga tillstånd att författaren mycket gärna fick dedicera något framtida verk till honom. Austen hade föga förvånande ingen tanke på att göra detta, men fick motvilligt inse att en sådan tillåtelse snarast var att betrakta som ett kungligt kommando.

”Emma” höll på att färdigställas och blev mycket riktigt dedicerad till prinsregenten. Med anledning av dedikationen växlades några brev mellan Jane Austen och James Stanier Clarke, och de brev som finns bevarade ger uttryck för hennes tankar om skrivande i allmänhet och hennes eget författarskap i synnerhet. I ett brev till Austen daterat 27 mars 1816 konstaterar Clarke, med häpnadsväckande brist på känsla för Austens litterära särart, att en historisk roman om huset Saxe-Coburg skulle bli synnerligen väl mottagen, och föreslår att det vore något för henne att försöka sig på. Bakgrunden till detta var att prins Leopold av Saxe-Coburg förlovat sig med prinsregentens dotter och James Stanier Clarke hade blivit utnämnd till prinsens hovkaplan. Jane Austens svar förenar uppriktighet med artighet och elegans, och säger dessutom mycket mellan raderna:

”Ni är ytterst vänlig då ni antyder vilket slags alster som skulle vara mig till gagn för närvarande och jag är viss om att en historisk berättelse, med grund i huset av Saxe-Coburg, skulle lända mig större vinning och gunst än sådana bilder av ett vanligt liv på landsbygden som jag tecknar — men jag kunde lika lite skriva en dylik berättelse som en episk dikt. Det skulle krävas att livet stod på spel om jag på fullt allvar skulle ta mig för att skriva något lika allvarligt menat och vore jag tvungen att genomföra det hela och aldrig få ge mig hän åt att skratta åt mig själv och andra, är jag övertygad om att jag skulle bli hängd innan jag ens hade avslutat det första kapitlet.”

Det skulle dock inte bli några fler romaner än de som vid den här tiden redan var skrivna. Hennes vacklande hälsa gjorde sig alltmer påmind och de veckor hon tillbringade i kurorten Cheltenham hjälpte inte. Man har försökt fastställa vilken sjukdom Jane Austen led av, med hjälp av hur hon själv beskrivit sitt tillstånd i brev och från annat bevarat källmaterial inom familjekretsen. Den brittiske läkaren sir Zachary Cope kom 1964 fram till att Austen sannolikt led av Addisons sjukdom, men fick mothugg av en annan läkare, F A Bevan, som menade att det i stället rörde sig om Hodgkins lymfom, som är en cancer i lymfsystemet. Oavsett orsak, så var hennes tid utmätt.

Jane Austen hade varit författare nästan hela sitt liv, men i offentligheten hade hon bara befunnit sig några få år. Hon förblir, trots det minutiösa utforskande som ägnats hennes person och författarskap, en gåtfull och ofta undflyende författare – kanske är det därför man ständigt återvänder.

Paulina Helgeson Litteraturkritiker i SvD, som i höst är aktuell med Jane Austens brev i urval och översättning (Albert Bonniers förlag).