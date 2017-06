Jämställt parlament avlägset för britterna

Premiärminister Theresa May utlyste nyval i slutet av april. Hennes plan var att stärka sitt förhandlingsmandat kring EU-utträdet, brexit.

Då pekade mätningarna på att Mays konservativa parti Tories skulle vinna över socialdemokratiska Labour med över 20 procentenheter. Ju närmare valet kom desto mer sjönk stödet för May i opinionsmätningarna.

Valet den 8 juni blev ett bakslag för Tories, som förlorade sin majoritet i parlamentet. May kommer ändå att bilda regering, med stöd av nordirländska DUP.