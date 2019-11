Jämförelse: Öl, vin, drink – det innehåller helgdrycken

Drygt fem procent av den globala dödligheten uppskattas av Världshälsoorganisationen, WHO, vara relaterad till alkoholkonsumtion. Det handlar dels om akuta skador i form av olyckor och alkoholförgiftning, och dels om kroniska effekter som leversjukdom, cancer, stroke och infektionssjukdomar. En hög alkoholkonsumtion innebär en ökad risk för sjukdom och lidande för såväl individer som familjer och samhället i stort.

Ur näringssynpunkt innehåller alkohol mycket energi men ingen näring. Energiinnehållet i alkohol är 7 kcal per gram, att jämföra med kolhydrat och protein som innehåller 4 kcal per gram och fett som ger 9 kcal per gram.