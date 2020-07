”Jämförelse måste göras med fler länder”

På SvD Debatt den 2 juli hävdar två epidemiologiprofessorer (Thelle och Steineck) att man nu rimligen har facit gällande Sverige och Norges pandemibekämpning – den stora skillnaden är åtgärderna tidigt i mars och som huvudsakligt bevis för hur olika utfallen blivit nämns att Sverige under juni rapporterar 30 gånger fler dödsfall per miljon invånare än Norge. Det är en helt orimlig slutsats. Det stämmer visserligen att Norge genomförde ett stort antal restriktioner den 12 mars och intensifierade bekämpningen den 24 mars. I Sverige var åtgärderna likartade men infördes efterhand i Sverige under flera veckor (20 mars till 4 april) och ”utan en allvarlig tonalitet från regeringen.” Vidare diskuteras olika inställning i form av att bromsa smitta-linje eller hindra smitta-linje. Men om man vill bedöma orsak och verkan när det gäller covid-19-epidemin och dess bekämpning måsta man givetvis jämföra fler än två länder och mycket mer ingående.

Jag har jämfört 19 europeiska länder. Den helt övervägande faktorn som avgör epidemins omfattning (och dödstal) är den initiala ökningstakten av den lokala smittan i respektive land innan åtgärder insatts. Denna ökning var för Sverige 4-faldig per vecka, mycket likt andra länder som drabbats av stor lokal smittspridning. För Norge var den endast 2-faldig. Det verkar som om virusets förmåga att spridas i de olika befolkningarna varierar avsevärt och är helt avgörande för dödstalen. Anledningar kan vara olika befolkningstäthet, sociala strukturer och vanor… Anmärkningsvärt är också att olika lockdown-nivåer inte hade någon tydlig effekt på totala dödstalen. Hur tidigt åtgärderna sattes in hade endast en ringa betydelse.