James medverkar i nya Mamma mia

Lily James. Arkivbild. Foto: Joel Ryan/AP/TT

Rolluppsättningen i uppföljaren till "Mamma mia" blir alltmer komplett. Den senaste skådespelaren som ansluter till ensemblen är Lily James, som bland annat syns i "Berättelsen om Askungen", "Downton Abbey" och bioaktuella "Baby driver". Det skriver Hollywood Reporter.

Lily James kommer att göra rollen som en yngre version av Meryl Streeps rollfigur Donna.

"Mamma mia: Here we go again" är fortsättningen på 2008 års bioframgång, baserad på Abbas musik. Flera av skådespelarna från den första musikalfilmen – bland annat Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth och Meryl Streep – gör comeback i den nya produktionen.

"Mamma mia: Here we go again" har planerad premiär om ganska exakt ett år, den 20 juli 2018.

Produktionsbolaget Universal har tidigare utlovat att filmen innehåller flera Abba-låtar som inte var med i den första filmen.