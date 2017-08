Venezuelas president Nicolas Maduro Foto: Ariana Cubillos

På Fareed Zakarias CNN-söndagsprogram GPS, som avslutades för några minuter sedan, fällde Gideon Rose (chefredaktör för Foreign Affairs) en dräpande träffsäker kommentar om läget i Venezuela:

”This is what you get when you have a Donald Trump but not a James Madison.”

Madison var vid sidan av Alexander Hamilton konstitutionens huvudförfattare.

Många amerikanska kommentatorer är övertygade om att den amerikanska författningen kommer att skydda den amerikanska demokratin från de övergrepp som man menar annars ter sig som en naturlig fortsättning av Trumps politiska budskap.

