Jaktsimulator oväntad succé för Avalanche

"The hunter" är en udda fågel på spelhimlen. Det kan i och för sig klassas som en förstapersonsskjutare – men helt befriat från explosioner, biljakter och adrenalinstinn action. I stället är det skogspromenader och fågelkvitter som spelaren möts av i de vidsträckta naturområdena. Spelet finns i två varianter, en gratisversion till PC som kallas "Classic", och den upputsade och mer tillgängliga "The hunter: Call of the wild" som släpptes förra året, även till konsol.

Det är inte spel för alla, vilket recensentkåren – som varit splittrad i sina omdömen – konstaterat. Men de som fastnar kan tillbringa hundratals timmar med spelen.