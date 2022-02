Jakt på miljonen – svårt nå de sista ovaccinerade

Psalmböckerna ligger utplacerade framför de tomma bänkraderna i Burås kyrka i Johanneberg i Göteborg. Sedan ett par månader tillbaka fungerar kyrkan som vaccinationsmottagning, men den här eftermiddagen är lokalen stundtals helt tom på folk förutom sjuksköterskan Bodil Boberg och hennes två kollegor.

Bodil Boberg är pensionär och har ryckt in under pandemin för att bistå med vaccinationsarbetet. Hon säger att stämningen nu skiljer sig kraftigt från vaccinruschen under sommaren 2021, då arbetsdagarna var som mest hektiska.