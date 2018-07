När Annette Brodin Rampe blev intervjuad för att sitta i styrelsen för Internationella engelska skolan hörde hon hur huvudägaren och grundaren Barbara Bergström viskade till sin make Hans Bergström: "She could be our next CEO." Och vd är precis vad Annette Brodin Rampe är, sedan i mars i år.

– Varför sätter vi oss inte ner efter valet och gör en skolöverenskommelse mellan partier och skolaktörer för att leverera den bästa skolan och bygga upp grundskolesystemet till den nivå som våra barn förtjänar? säger Annette Brodin Rampe.