Det är mycket riktigt ett citat, hämtat från William Shakespeares skådespel Julius Caesar från 1599 (akt 1, scen 2):

Let me have men about me that are fat; / Sleek-headed men, and such as sleep o’nights. / Yond Cassius has a lean and hungry look; / He thinks too much: such men are dangerous.

I den vanligast förekommande svenska översättningen lyder citatet:

Jag vill se feta människor omkring mig, / Slätkammat folk, som sover gott om natten; / Den Cassius har en mager, hungrig uppsyn; / Han tänker mycket; sådant folk är farligt.

Andemeningen bakom citatet är att folk som mår gott, äter gott och inte oroas av bekymmer i regel inte ställer till med revolution, statskupp och annat ofog. Cassius hade ju, som alla kännare av teater och romersk historia vet, mord (på Caesar) i tankarna.

I överförd bemärkelse kan citatet följaktligen användas om nutida freds- och välfärdspolitik: ju stabilare, mer välmående – och, ja, fetare – folk blir, desto lugnare blir också samhället och den politiska kulturen. Våld, terror och krig närs av hunger och fattigdom. Sett ur det perspektivet hade Shakespeare onekligen en poäng, sedan må folkhälsoexperter hysa dubier mot citatets konkreta ordalydelse.

Den Cassius som i citatet framställs som alldeles för mager lystrade till det fullständiga namnet Gaius Cassius Longinus. Efter mordet på Caesar den 15 mars 44 f Kr sökte han sig till östra medelhavsområdet, där hans militära ställning var stark. Cassius led emellertid nederlag mot Marcus Antonius i slaget vid Philippi år 42, varvid han begick självmord.

När Dante skrev sin gudomliga komedi på 1300-talet placerade han Cassius längst ned i helvetet, där Satan uppges gnaga på honom kontinuerligt.