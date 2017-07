Jag har alltid varit lite avundsjuk på: David Bowie. Han har bytt skepnad både i sin stil och musik men ändå lyckats behålla sig ikonisk. Fast det är ju därför han är en ikon.

Min favoritkonstnär alla kategorier: Banksy! Need I say more? Han är vår samtids största konstnär.

Jag brukar få höra att jag ser ut som: En korsning mellan min pappa och Debbie Harry har jag fått höra ibland. Fast jag vet inte om jag håller med riktigt.

I mitt tonårsrum hängde en bild på: Pulp Fiction, min favoritfilm!

Min mest spelade artist: Michael Jackson

Jag har aldrig förstått grejen med: Byråkrati

Jag skulle vilja bli ihågkommen som min generations: Jeanne d´Arc.

Ingen får fler likes av mig i sociala medier än: M.I.A, hon är bara fetast.

En fiktiv karaktär jag känner igen mig i: Tank Girl eller Lara Croft

Jag har aldrig berättat för någon att jag älskar: Rick James. Haha, Legend! Han är för jävla rolig utan att han vet om det tror jag. Mina favoritlåtar är Ghetto Life och Give it to me baby.

Inget kan göra mig lika irriterad som: Mansplainers

På min begravning borde någon läsa en dikt av: Frank Sinatra, I did it my way!

Den senaste person jag ljög för: Mig själv.

I mitt nästa liv vill jag bli återfödd som: Jag vill inte återfödas till någonting, jag vill bara dö. Det finns inget hopp för mänskligheten.