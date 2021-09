”Jag var tio år och föll handlöst – Nirvana!”

Nirvanas andra studioalbum kom ut 24 september 1991 och spelades in i Sound City Studios i Kalifornien, samt i Smart Studios i Wisconsin, och producerades av Butch Vig.

Med singlar som ”Smells like teen spirit”, ”Come as you are” och ”Lithium” blev skivan en oväntad kommersiell framgång som i januari 1992 petade ned Michael Jacksons”Dangerous” från den amerikanska billboardlistans förstaplats.

”Nevermind” har sålt i över 30 miljoner exemplar och utsågs förra året till det sjätte bästa albumet genom alla tider av tidningen Rolling Stone.