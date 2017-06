Deckarförfattaren och läkaren Jonas Moström spelar tennis, bakar pizza och tar en tupplur i hängmattan under helgen.

Jag jobbar som husläkare och på fredagar brukar jag vinka av den sista patienten vid fyratiden. Träffar min fru Rebecka Lagercrantz och våra två döttrar Roseanna och Adina, vi inleder projektet att ta oss ut till landet på Värmdö. Min fru har inte körkort och jag vågar inte köra i stan så det blir en hel del kånkande med väskor fulla av kläder, tennisprylar och leran som min fru ska göra skulpturer av.

När vi kommit fram till landet är alla hungriga, då gäller det att snabbt städa undan i köket och göra i ordning middagen. Varken jag eller min fru är några stora matlagare, så vi har köpt med en grillad kyckling och slänger ihop en couscous-sallad. Sen springer den yngsta dottern över till grannen och vi andra tar oss ut på en promenad. Efter en hektisk vecka är det skönt att komma ut i naturen och rensa tankarna. Kvällen avslutas med popcorn i tevesoffan.

På lördag morgon passar jag på att sova ut. Sedan blir det en arbetsam förmiddag, jag skriver på min bok och min fru går ut till lusthuset för att arbeta med sina konstprojekt. När vi har tröttnat på att jobba bär det av till tennisbanan i Gustavsberg där mina döttrar spelar. Efter tennisen stannar vi kvar i Gustavsbergs centrum, äter lunch på Delselius konditori och passar även på att handla lite.

Under eftermiddagen tar jag en paus från skrivandet och lägger mig i hängmattan. Min fru försöker övertyga barnen att hon ska få måla av dem, men som vanligt vill de hellre hänga hos grannarna. Framåt kvällen sätter jag mig en stund med boken igen och försöker tänka ut vad jag ska skriva dagen därpå – det är bra sätt att förbereda hjärnan och hålla historien i rullning.

Till middag lagar min yngsta dotter och jag pizza och alla får välja sin favorit-topping. Efter maten försöker vi hitta en film som passar alla i familjen – det blir Woody Allens senaste.

Söndag morgon. Medan vi förbereder frukosten sätter vi på P1 och lyssnar på Public Service i Godmorgon, världen!. Vi har köpt med gott bröd från Fabrique i stan och färska bär från torget i Gustavsberg som vi dukar upp tillsammans med yoghurt, gruyèreost, juice och kaffe. Sen fortsätter vi att jobba, men alla i familjen har lätt för att bli rastlösa så vid lunch börjar vi längta tillbaka till stan.

Väl tillbaka i stan har matlagningsinspirationen tagit slut, så middag hämtas på Indian Palace, runt hörnet. Vi ger oss sedan ut på Djurgården för en promenad och påminns om att det finns natur i stan också. Sen passar jag på att titta ikapp tv-serierna jag missat under veckan, just nu är jag helt inne i Big little lies. Efter några avsnitt sätter Rebecka och jag mig och synkroniserar våra kalendrar inför veckan, och jag längtar redan till nästa helg.

Innan det är dags att släcka lamporna läser jag några sidor i Törst av Jon Nesbø som jag varvar med Störst av allt av Malin Persson Giolito. Jag älskar vanligtvis ljudböcker, men såhär på helgerna föredrar jag att läsa och lyssna till fåglarna som kvittrar utanför.