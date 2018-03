Tillsammans med Johen Rafael Tilli har Maja Edelbring, med artistnamnet Mayka, gjort sig känd i duon Death Team. Med hits som "Fucking bitches in the hood" och "Gold" har de hyllats i både Sverige och utomlands, men nu lägger de projektet på is.

I stället satsar Mayka på en solokarriär och den 23 mars släpper hon singeln "Rich".