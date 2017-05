Robert Bohman var en av Stockholms hetaste festfixare och navet i 90-talets nattliv. Tills allt rasade samman. Nu driver han ett exklusivt behandlingshem för andra i liknande situation

Millennienatten 1999. På Café Opera pågår en spektakulär fest som det inbjudna sällskapet av 300 internationella gäster sent kommer glömma. Champagnen flödar, musiken pumpar, inhyrda gycklare och eldslukare underhåller. Restaurangen har helt byggts om för partyt och all interiör är utlyft och placerad i containrar utomhus. Det är den storslagna finalen av fyra förfester som har hållits under 1999 på platser som Johannesburg, New York, London och Aten.

Festens arrangör är Robert Bohman, en ung framgångsrik konceptdesigner och festfixare. Själv har han dragit sig tillbaka till ett rum på Operaterassen för att trycka i sig kokain och skölja bort ångesten med sprit.

Gästerna firar in milleniumnatten medan Robert är nära att dö. Ingen vet att familjen och socialtjänsten desperat försöker rädda hans liv genom LVM (Lagen om vård av missbrukare).

– Jag ville bara vara i fred med min drog och inte prata med någon. Jag var ingen kul typ längre. Men jag fick ihop festen. Det fick jag alltid, även om det höll på att bli det sista jag gjorde, säger Robert Bohman.

Några månader senare skulle polisen rädda hans liv under en överdos i sommarhuset i Roslagen. I dag är han 46 år, en frisk och lycklig man, drogfri sedan över 16 år.

– Jag har världens härligaste liv nu, säger Robert Bohman.

Han berättar om nya krogkoncept som han designar, internationella film- och fotouppdrag och hans hjärtebarn: The Drawing Room, öppnat 2015.

Det är ett nytt behandlingshem, för att inte säga ny metod, som ska erbjuda den sortens missbruksvård som han själv desperat saknade för sjutton år sedan. En plats där klienterna vill vara och får en vård som är anpassad efter deras specifika livssituation. För att tala klartext: En missbruksvård för högpresterande människor mitt i karriären.

– Det är inte ovanligt att kreativa och framgångsrika personer med höga positioner har någon form av missbruks- eller beroendeproblematik. Men den traditionella vården har inte varit anpassad för de här individerna. Här löser vi det som behövs lösas kring en klients livssituation, säger han.

Foto: Peter Holgersson

The Drawing Room är inrett av Robert själv, med konst och föremål från hans resor runt om i världen.

– Ingen sätter sig ångestfylld och googlar efter en behandlingsplan en lördagsmorgon när hustrun har sagt till dig att ”söker du inte behandling så är det skilsmässa”. Du letar efter ett ställe som stämmer med din självbild. Sedan vill det till att behandlingen håller samma höga nivå när du väl är på plats, säger Robert Bohman.

Foto: Peter Holgersson

Foto: Peter Holgersson

Robert Bohman vet vad han talar om. Han växte upp med sin mamma i en villa i Enskede och gjorde en klassisk drogresa. Började dricka som 13-åring, använde kokain som 17-åring. Tyckte drogerna var toppen. Han var full av energi och älskade berusningen.

Stockholm på 1990-talet var en spännande och dynamisk tid. Det vimlade av svartklubbar, det fixades rave i gamla industrilokaler och gayklubbarna blomstrade. Allt var billigt. Spriten, knarket, entrébiljetterna. För Robert Bohman blev modebutiken Halberg & Venn på Torsgatan i Vasastan karriärskatapulten. Butiken, där han var delägare, öppnade 1992 och på den kändistäta invigningsfesten spelade nystartade Teddybears STHLM. Kläder från Halberg & Venn prydde artister som Stakka Bo och programledare i den unga hippa kanalen ZTV.

Mycket av butikens framgångsrika marknadsföring skedde genom spektakulära event. Att börja arrangera klubbar blev en naturlig fortsättning.

– Vegas var första klubben. Utöver det arrangerade vi många stora fester. Det var en kul tid.

Efter ett tag fick han frågor om han kunde skapa egna mer konceptuella fester.

– Samtidigt började jag arbeta med film, tv och stillbilder, säger Robert Bohman.

Vegas blev ett nav för Stockholms mer avantgardistiska nöjesliv, inte minst gaypubliken älskade den.

– Det var en unik klubb. Alla ansträngde sig för att vara speciella. Folk klädde ut sig, dekadens och glamour. På vardagarna gjorde man andra saker, men på helgerna träffades man på Vegas, berättar Robert Bohman.

Klubben bytte senare namn till Solidaritet för att där-

efter bli G-klubben. Vid det här laget var Robert Bohman ett välkänt namn i Stockholms nöjesliv. Prestigeuppdragen avlöste varandra. Hela tiden eldade han på kreativiteten med alkohol och knark.

– För mig funkade drogerna som en kreativ kickstart. Jag fick ett stort projekt, kanske en reklamfilm. Jag hand-lade kokain, satte mig på en trevlig bar, beställde en whisky och löste mitt jobb. Idéerna rusade till. Livet var toppen.

– Så småningom krävdes mer och mer. Det började också ta. Det tog mer energi än det gav och blev nödvändigt för att livet skulle fungera. Mot slutet tog jag droger 24 timmar om dygnet, 5-10 gram varje dag. Det fick hjärtat att ge upp flera gånger. Jag hade inte överlevt om jag fortsatt, berättar han.

Under den här perioden var han gift med författaren Katerina Janouch som han hade fyra barn med. I romanen Anhörig (2004) ger hon en drabbande beskrivning över hur en medberoendes solkiga vardag gestaltar sig. Paret skilde sig 2014 när Robert varit nykter i många år.

Tillbaka till millenniefesten. Dagen efter succén åkte Robert hem till mammans extralägenhet i Skarpnäck och låste in sig med tio flaskor whisky. Han hade fått plats på ett behandlingshem i Kramfors, men måste vara ren från kokain och hade därför beslutat sig för att avgifta sig själv. Metoden: att dricka en flaska whisky om dagen. Två veckor senare anlände han whiskymarinerad till Kramfors i en exklusiv kostym och fick låsa in stora summor kontanter i behandlingshemmets kassaskåp, bland

annat arvodet från festen.

– Jag tyckte miljön var fruktansvärd. Mulltoa, furusäng och en rumskompis med en rulle toapapper på det lilla furubordet. Personalen ville att jag skulle ta på mig mjukiskläder och släppa taget. Jag fick panik. Det här var inte jag. Jag var pappan som tog hand om mina barn, jag var “klubbkillen”.

– Naturligtvis var jag inte finare eller bättre än någon annan. Men jag kunde inte identifiera mig med miljön.

Behandlingen misslyckades och i ytterligare några månader sjönk Robert Bohman allt djupare ner i misären. Det blev totalt sex behandlingar och efter överdosen där polisen räddade hans liv också LVM, som han rymde ifrån. Efterlyst för att ha rymt från LVM greps han till slut. När han återvände till Kramfors ett halvår senare hade han förlorat allt. De sista ägodelarna, pengarna, kostymerna, Katerina, barnen.

Det var sjutton år sedan. Kontrasterna kunde inte vara större. Idag bor Robert Bohman i en elegant bostadsrätt i två plan på Sigtunagatan i Stockholm. Mycket samtida konst och foto på väggarna. Fullmatade bokhyllor. David LaChapelles praktverk Artists & Prostitutes i signerad upplaga. Ett enormt fotografi av modefotografen Andreas Kock har precis anlänt och står lutat mot öppna spisen.

Barnen bor här, och han växlar med exfrun Katerina när han reser. Paret har alltid varit öppna om hans tidigare missbruk.

– Hemligheter mår inga familjer bra av. När barnen var yngre brukade jag säga att jag var allergisk mot alkohol. ”Jaha, sa barnen”. Det blev världens mest naturliga grej att vara nykterist.