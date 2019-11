”Jag tänker inte käka piller – tar hellre mörkret ibland”

Marko Lehtosalo, sedan drygt 20 år rikskänd som Markoolio, är uppjagad. Oro och ångest hänger över 44-åringen. Han tar upp sin mobil, kliar sig i det grånande skägget och letar igenom sina senaste inkomna meddelanden för att visa orsaken till varför hans hjärna nu ”flammar upp som ett tomtebloss”.

Sinnesstämningen matchar inte omgivningens stilla melankoli. Utanför de sex meter höga fönstren i Lehtosalos skärgårdshus på Ingarö ligger Kolströmskanalen spegelblank intill Baggensfjärden . Plastpalmerna nere vid hans anlagda strand slokar och den norska sportbåten intill bryggan tycks redo för att tas upp för vintern. Hos grannen Björn Borg, vars herrgård nu är till salu, står tennisbanan orörd. Utomhuspoolen slumrar under presenning. Höstlugnet har nått Stockholms motsvarighet till New Yorks The Hamptons.