”Jag tackar för att vi har fått Sveriges skydd”

Nemrod Barkarmo Foto: Privat

DEBATT | INVANDRING

Torsdagen den 13 april 1967 lyfte ett flygplan med tvåhundratjugo passagerare från Beiruts flygplats med destination Sverige. Majoriteten av passagerarna var statslösa assyrier. Det var den första invandringen av assyrier till Sverige. I dag har den assyriska folkgruppen en femtioårig historia i Sverige.

För den som inte vet så är assyrier en etnisk folkgrupp bestående av omkring tre miljoner människor med ursprung i Mellanöstern. Assyriernas hemland var ett stort område som sträckte sig över sydöstra Turkiet, norra Syrien, västra Iran och norra Irak. 612 före Kristus föll det assyriska riket, men folket kom att leva kvar. Som en följd av förföljelser och förtryck, sedan rikets fall och i synnerhet efter att assyrierna antog kristendomen som religion, ­lever de numera spridda över hela världen. Assy­riernas historia och civilisation började för mer än 6 000 år sedan i Mesopotamien. Det är en historia rik på kultur och bidrag vi än i dag har användning utav genom bland annat uppfinningar och kunskap.

Som kristen folkgrupp i Mellanöstern kom assyrierna att lida av förtryck och förföljelser, det största av dem alla under 1915. Under första världskriget kom det Osmanska riket, tillsammans med kurdiska klaner, att utföra ett folkmord på assyrier, armenier och pontiska greker. Målet var att utrota alla kristna från landet. Miljoner kristna föll offer och assyrierna kom aldrig att hämta sig från detta slag. Under 1980-talet kom assyrierna att hamna i kläm mellan de strider som uppstod mellan den turkiska armén och den kurdiska gerillan PKK och det var här och då som en massinvandring av assyrier till Sverige ägde rum.

Annons X

I dag bor det mer än 100 000 assyrier i Sverige, de flesta har sitt ursprung i Tur Abdin (Gudstjänarnas berg), ett område i sydöstra Turkiet. Invandringen av assyrier har kommit att fortsätta och i samband med Islamiska Statens intåg i Irak och Syrien har emigrationen från hemländerna ökat under de ­senaste åren. Under stora delar av assyriernas liv i Turkiet har de varit utestängda från politik och statliga ämbeten, trakasserier mot assyrierna togs inte upp av domstolar och man var under ett tag även tvungen att betala en särskild skatt till följd av att vara kristen.

Att komma till ett nytt land innebär en del svårigheter och barriärer. Man behöver anpassa sig till en ny kultur, lära sig ett nytt språk och smidigt integreras i det nya samhället. I dag kan vi med gott samvete säga att assyrier är en av de mest integrerade folkgrupperna i Sverige. Assyrierna i Sverige har en företagaranda och har grundat flera företag inom bland annat restaurang-, frisör-, och tvätteribranschen. Assyrierna har även lyckats akademiskt och i dag finns vi bland många framstående ekonomer, jurister, journalister och politiker. Vi får inte heller glömma assyriernas fotbollslag Assyriska FF, vilket blev det första invandrarlaget att spela i Allsvenskan och nå finalen i Svenska cupen.

Denna framgångssaga på blott 50 år hade aldrig varit möjlig om det inte vore för den chans som ­assyrierna fått i sitt nya land. Sverige gav oss assyrier något som var bristfälligt i våra tidigare länder; rättighet till utbildning, yttrandefrihet, religions­frihet, mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Med detta sagt vill jag å assyriernas vägnar tacka Sverige för att ni tog emot mitt folk och gav oss dessa möjligheter så att jag i dag kan utbilda mig och leva det liv jag vill. Inte minst i dag då assyrierna på sina håll ­hotas med utrotning är vi tacksamma för den säkerhet och de möjligheter Sverige har erbjudit oss. Därför vill jag som stolt svensk-assyrier tacka för dessa 50 år och med hopp i hjärtat se fram emot 50 nya.

Nemrod Barkarmo

styrelseledamot Assyriska Ungdomsförbundet