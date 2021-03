I början av 80-talet står en ung Tom Dixon och svetsar på en av Londons nattklubbsscener. Runt honom flyger tusentals gnistor och ur en högtalare flödar trendiga funkhits. Ungefär så startar sagan om den numera världskände designern.

Några år tidigare hade han hoppat av sina konststudier för att satsa på sitt band Funkapolitan. Gruppen uppträdde i det kultförklarade BBC-programmet Top of the Pops och följde med storheter som The Clash och Simple Minds på turné.