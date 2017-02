”Swedish defense and national security advisor” Nils Bildt i ”The O'Reilly Factor”. Tror någon att det fungerar annorlunda här? Foto: Skärmdump.

Ögonbryn har höjts apropå att Fox News – i ivern att göra pyspunka på Sverigebilden – bokade in en påstådd ”Swedish defense and national security advisor” vid namn Nils Bildt till sitt magasinsprogram ”The O'Reilly Factor”. Jag som har mer än ett par års erfarenhet av att ringa in gäster till tv-program är inte riktigt lika förvånad. Jag skulle antagligen också ha bokat Nils Bildt.

Och nu pratar jag inte om de uppenbart lättsamma och tabloida samhällsprogram jag har jobbat med i kommersiell tv. Jag haft Elvisimitatörer och Little Gerhard som kommentatorer efter 11/9. Det är inte det.

Under en tid hade SVT en nyhetskanal. På sena eftermiddagar sändes ett studiomagasin, en timme om dagen, inte olikt radions Studio Ett. Jag var medarbetare i redaktionen, både som redaktör, med ansvar att utforma sändningarna, och som researcher, med uppdrag att hitta och plocka in lämpliga gäster i de enskilda segmenten.

Hur kan en Nils Bildt lyftas fram? Journalistik handlar inte enbart om att låta exakt rätt person förmedla ny och fördjupande information om en rykande aktuell händelse. Det skulle inte bli många minuter i etern om man bara sände det som vore nytt, det som vore exklusivt eller det som vore journalistiskt högvilt. Pågående konflikter, marginella företeelser och grå vardag måste också skildras.

På redaktionen har man en rolodex, nuförtiden en databas, med namn på tänkbara gäster sorterade efter ämnesområden. Ju mer avlägset ämnesområde, desto vagare kopplingar.

Det finns ett par experter på Grekland. Det finns några som kan Italien. Eller Ukraina. När det blir kris i Grekland försöker man få in de där experterna till studion för att ge sina bilder. Och när det stundar val i Italien tar man Italienkännarna.

Men när krisen i Grekland är inne på tredje månaden och man inte vill ha samma talande huvuden varje gång? Då räcker det med att någon är född i Grekland och kan föra sig i tv. Eller när det gäller en snäv nisch, som stödet till en italiensk populist? Finns det någon enda i Sverige med italienska rötter som är sympatisör? Så sitter man plötsligt där i studion, med en avdankad trubadur som ska förklara italiensk inrikespolitik.

Journalistik är ett hantverk, som använder sig av en uppsättning verktyg, formler och mallar. De medverkande är ofta figuranter i ett regisserat skådespel, snarare än de absolut tyngsta experterna. Ett normalt segment i ett studiobaserat magasinsprogram bygger på att två parter får mötas, som har olika syn på en konflikt. Syftet är inte alltid att ge en fullständig redogörelse för sagda motsättning. Syftet kan lika ofta vara att visa att det existerar en konflikt, vilket många tittare kanske inte ens har en aning om. Då behöver gästen inte ha doktorerat på Ukraina. Det räcker med att vara född där.

Jag fick skäll en gång, av en person jag haft som gäst. Eli Göndör, med examen i mellanösternkunskap och då doktorand i islamologi, fick debattera Israel mot en kille som inte hade annan dokumenterad kompetens än att han hade gått i demonstrationståg och hade rätt etnicitet. Göndör hade så klart rätt. Men ur mitt redaktörsperspektiv var det inte så noga med den formella meriterna, så länge som gästerna kunde axla sina roller i min iscensättning av Israel/Palestina.

Nuförtiden är mitt namn i rolodexerna. Och jag bjuds in till de mest varierande sammanhang. Jag har kommenterat Somalia i tv. Hur hamnade jag där?

Jag har förresten varit på studiebesök hos Fox News. Det var för drygt ett decennium sedan, men jag fick intrycket att de hade mindre resurser än vi hade på SVT. Jag kan föreställa mig att de har ganska begränsat med namn i rolodexen på uppslagsordet Sverige, i synnerhet vad gäller förmenta experter som är öppet kritiska till den svenska politiken, och som kan komma till en studio.

Många ögonbryn har höjts, som sagt. Men tror ni verkligen att det fungerar annorlunda här?