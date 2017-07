Vykort från Egypten, tidigt 1900-tal. Foto: IBL

Kyrkoherden A Nordlander skriver så. ”Reseminnen från det Heliga landet, Egypten och Turkiet” kom ut 1899. Det är en på sitt sätt fantastisk bok om hur en tämligen korpulent präst under en mängd strapatser far till Mellanöstern och läser av landskapet med hjälp av ständiga Bibelcitat. Det är som om han målar över den brutala fattigdomen med den enorma hänförelsen över Kristi liv och verk.

Det har hänt en del på ett drygt sekel. Idag omsätter resandet mest pengar av all affärsverksamhet. När Nordlander med visst nationellt patos tvekar inför sin allra första del av sin resa bokar idag människor lågprisflyg till alla tänkbara orter över hela jordklotet. Resandet är inte bara jakt på billig sprit, solbränna och status utan också, för många, ännu ett tecken på den rastlösa alienation som sprider sig över jorden.

Jag var under mina tidiga tonår besatt av reseskildringar, ju mer udda desto mer läsvärda. För några kronor styck fick man ta del av just vedermödor, och den vidunderliga känslan av att beträda okänd mark – för västerlänningar, vill säga, försedda med kristna värderingar som facit. Man fick sina favoriter. Richard Ekblom, en slavist och filolog från Uppsala som envist for fram med tredjeklassbiljett för att möta vanligt folk. Med försynt humor och blick för absurda möten reser han Europa runt fram till 30-talet. Han levererar pärlor men är aldrig von oben.

Idag är den klassiska reseskildringen död. Människan färdas ju som aldrig förr – möjligen för att konfrontera sig själv, utsätta sig för möten men också tydliggöra sig. Ta bort vardag och rutiner, kvar blir en essens av ditt eget jag. Beror inte alla dessa trånga flygresor på en vilja att möta sig själv, obesmittad av sin egen futtighet? Bortom Jantelagar, Luther och all skuld. Vi flyr, och söker oss, själva på samma gång. Vem är jag ställd mot en annan kulturell tapet? Har jag en faktisk kärna?

Ändå vimlar litteraturen av spår av reseskildringar, från ”Odysséen” till Claudio Magris rika bok ”Donau”. Den som läst Bruce Chatwin och dennes ”Songlines” glömmer det inte – denna antropologiska men också andliga resa genom aboriginernas faktiska och mentala landskap. Den geniala Jenny Diski (som gick bort 2016) har skrivit böcker om resor som skildrar maniska flyktförsök från en uppväxt och ett jag. Hennes ”Främling på tåg” beskriver hur hon reser USA runt för att till sist förstå att hon fortsätter en annan resa, en från sin barndom.

Modern litteratur med resebeskrivningar består inte av skildringar av vita män som slår sig fram genom djungeln eller diton som beskriver själsligt armod bortom civilisationen. Idag blir resan ett redskap att nå något annat: ett trauma – som hos Diski – eller förståelsen för hur språk gestaltar landskap eller tvärtom – som hos Chatwin. Eller när Sara Danius ger sig på upptäcktsfärd genom Tomas Tranströmers Söder för att via adress efter adress försöka hitta dennes känsla för rum. Från Grindsgatan till Folkungagatan över Medborgarplatsen – för att söka avstamp, perspektiv och rymder. En så geografiskt kort färd kan också fungera som reseskildring, från barndom till vuxen världspoet.

Det brittiska förlaget Eland återutger numera rader av reseböcker med litterära och kulturhistoriska värden. Ett exempel är ”Bangkok”, skriven av Alec Waugh, 1898-1981, storebror till Evelyn. Alec skrev ett 50-tal böcker – nästan alla bortglömda. Boken om ”Änglarnas stad” är en bred historik publicerad 1970, som ännu förklarar hur Thailand idag fungerar med sina ständiga motsättningar mellan en inhemsk grupp kungatrogna och skrupelfria affärsmän. Skildringen av förvandlingen från trädgårdsstad till hårdexploaterad ekonomisk smältdegel går via Koreakriget, amerikansk trupper på permission samt hierarkier som blandas med religiösa anspråk. Ett evigt tema genom historien.

Reseskildringen är inte död, den kamouflerar sig bara. Redo att anpassas till nya tider, nya behov. Kyrkoherden A Nordlander kom för övrigt hem igen. ”Hemresan gick i allo lyckligt” meddelar han.