I Bernardo Bertoluccis film The Dreamers från 2003 skildras en sida av Paris som i dessa Netflix-tider ofta glöms bort: att staden är filmfantasternas stad. Michael Pitt, Eva Green och Louis Garrel spelar tre ungdomar som finner varandra genom sin kärlek till filmkonsten. De träffas under en visning av en av de där amerikanska filmerna som aldrig var stora i USA, men som plockades upp av tidningen Cahiers du Cinema under 60-talet. Sedan springer de genom Louvren, en remake av den kända scenen i Jean-Luc Godards ”Bande à part”, och rör vid föremål precis som Greta Garbo i Drottning Christina. Det är filmen i ett nötskal.

Det är ju dystra tider för film och biobesöken går ner överallt i världen. Men inte i Frankrike. Här ökade de istället förra året: 213,3 miljoner biobesök under 2019, vilket är landets näst bästa bioår sedan 1966. Frankrike har även högst antal biodukar per invånare i världen.